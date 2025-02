POL-ANK: Tiertransport kommt von der Straße ab und verunfallt

Anklam (ots) -



Am heutigen Morgen (05.02.2025), gegen 08:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 110. Der Lkw, welcher mehrere Rinder transportierte, befuhr die B 110 in Richtung Jarmen und kam kurz hinter der Ortschaft Groß Toitin, aus bislang unbekannter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge rutschte das Fahrzeug in den Graben und kippte auf die Seite.



Der niederländische Fahrzeugführer schaffte es, sich eigenständig und unverletzt aus dem qualmenden Fahrzeug zu befreien.

Die Rinder befinden sich aktuell noch im Fahrzeug und werden zeitnah von zwei Veterinären untersucht.



Die Freiwillige Feuerwehr Jarmen befindet sich ebenfalls zur Unterstützung vor Ort.



Die B 110 ist aktuell halbseitig gesperrt. Zur weiteren Unfallaufnahme, Übernahme der Rinder sowie Bergung des Lkw kann es im Laufe des Tages jedoch immer wieder zu einer Vollsperrung der Fahrbahn kommen.



Es wird unaufgefordert nachberichtet.



