POL-HRO: LKW-Holztransporter verliert Ladung auf der BAB 19

Rostock (ots) -



In den Morgenstunden des 05.02.2025, gegen 01:30 Uhr verlor ein

LKW-Holztransporter seine Ladung. Nach ersten Erkenntnissen zufolge

ist eine Runge des Anhängers gebrochen, die dafür sorgte, dass etwa

30 Stämme von rund 3 Metern Länge nicht herabfielen. Die BAB 19 war

für über eine Stunde in Fahrtrichtung Rostock ab der Anschlussstelle

Röbel voll gesperrt. Ein in gleicher Fahrtrichtung fahrender PKW

kollidierte mit den Stämmen. Der PKW erlitt einen Totalschaden. Die

beiden Insassen des PKWs sowie der 38-jährige LKW-Fahrer blieben

unverletzt. Gegen 03:00 Uhr konnte der Verkehr auf dem rechten

Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Der

Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000,-EUR. Die Polizei hat die

Ermittlungen aufgenommen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell