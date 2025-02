POL-HRO: Erstmitteilung der Staatsanwaltschaft Schwerin und des Polizeipräsidiums Rostock zum Tötungsdelikt in Schwerin

Schwerin (ots) -



Nach jetzigem Erkenntnisstand soll es am heutigen Abend gegen 17:45 Uhr im Bereich des Schlossparkcenters in Schwerin zu einem Vorfall zwischen zwei männlichen Personen gekommen sein. Im Zuge einer Auseinandersetzung wurde einer der Männer tödlich verletzt.



Der Tatverdächtige konnte sich noch vor Eintreffen der Polizei vom Tatort entfernen. Hintergründe der Tat und die Identität der Beteiligten sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Für Presseanfragen steht der zuständige Pressesprecher Staatsanwalt Jonas Krüger der Staatsanwaltschaft Schwerin am morgigen Tag zur Verfügung.



Die Fertigung dieser Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 21:45 Uhr vorliegenden Informationen.



