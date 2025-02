POL-HRO: Abschlussmeldung zum schweren Unfall zwischen Crivitz und Wessin

Crivitz (ots) -



Nachdem es am heutigen Morgen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen Crivitz und Wessin gekommen ist, musste die B 392 für circa zwei Stunden voll gesperrt werden.



Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der 70-jähriger Fahrer eines Mercedes gegen 7:40 Uhr während eines Überholvorganges auf der B 392 die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß währenddessen mit dem überholten Skoda zusammen. Der sich im Gegenverkehr befindliche Opel-Fahrer konnte trotz eingeleiteter Bremsung nicht rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem Mercedes.



Der 70-Jährige wurde in seinem Mercedes eingeklemmt und musste durch Feuerwehrkräfte aus diesem befreit werden. Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus. Der 68-jährige Beifahrer wurde ebenfalls leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht. Auch die 55-jährige Fahrerin des Opels verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Ersten Schätzungen zufolge liegt die Gesamtschadenshöhe bei etwa 15.000 Euro.

Nach der Bergung der Fahrzeuge konnte die Vollsperrung gegen 10 Uhr aufgehoben werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Franzisca Ertel

Telefon: 03841 203-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell