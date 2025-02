POL-HRO: Sachbeschädigung im Bereich Teterow

Teterow (ots) -



In Dahmen bei Teterow (Landkreis Rostock) haben bisher unbekannte Täter ein Privatgrundstück betreten und dabei einen dort abgestellten landwirtschaftlichen Anhänger beschädigt. Unter anderem wurden die Reifen zerstochen. Ein am Anhänger angebrachtes Wahlplakat in der Größe 3x2 Meter wurde ebenfalls beschädigt.

Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.



