POL-HRO: Schwerer Unfall zwischen Crivitz und Wessin - Abschlussmeldung

Am Dienstagmorgen, gegen 07:72 Uhr, ist es auf der Bundesstraße 392 zwischen den Ortschaften Crivitz und Wessin zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Durch einen Fehler beim Überholvorgang kollidierte der 71-jährige Unfallverursacher zunächst seitlich mit dem Fahrzeug einer 61-jähhrigen Autofahrerin. Anschließend geriet er in den Gegenverkehr und stieß dabei mit dem PKW einer 56-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall verlor der 71-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte anschließend mit einem Baum. Der Fahrer wurde eingeklemmt, konnte kurze Zeit nach Eintreffen der Rettungskräfte aber aus seinem Fahrzeug befreit werden.



Alle Beteiligten wurden medizinisch versorgt und wurden nur leicht verletzt. Die Unfallstelle war um die drei Stunden voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von 15 000 Euro.



Fehlerhaftes Überholen ist eine der Hauptunfallursachen auf den Straßen des Landes MV. Im ganzen Monat Februar werden die acht Polizeireviere der Präsidien Rostock und Neubrandenburg hierzu Schwerpunktkontrollen im Rahmen der Verkehrskampagne Fahren.Ankommen.LEBEN realisieren (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5963404).



