POL-HRO: Verkehrskontrolle führt zur Festnahme eines mit Haftbefehl gesuchten 29-Jährigen

Am gestrigen Montag, 03.02.2025, fiel Beamten des Polizeireviers Rostock-Dierkow gegen 10:45 Uhr ein Audi in der Hinrichsdorfer Straße auf, dessen Fahrer sich offenbar nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung hielt. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle des Pkw und der Insassen stellten die Beamten bei dem 29-jährigen rumänischen Beifahrer fest, dass gegen ihn durch das Amtsgericht Hamburg ein offener Haftbefehl vorlag.



Der Mann wurde unmittelbar festgenommen. Nach der Vorführung vor dem Amtsgericht Rostock erfolgte seine Überstellung in eine Justizvollzugsanstalt.



