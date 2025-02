POL-HRO: Schwerer Unfall zwischen Crivitz und Wessin (Erstmeldung)

Crivitz (ots) -



Auf der Bundesstraße 392, zwischen Crivitz und Wessin (Landkreis Ludwigslust-Parchim), hat sich am Dienstagmorgen gegen 07:42 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Nach derzeitigem Stand waren drei Fahrzeuge beteiligt. Eine Person wurde eingeklemmt, konnte mittlerweile aber gerettet werden. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort. Die B 392 ist aufgrund des Einsatzes an der Unfallstelle komplett gesperrt.

Eine Abschlussmeldung erfolgt.



