POL-HRO: Einbrecher stehlen Tresore und Verkaufswagen aus Firma in Rühn bei Bützow -Passanten finden ausgebranntes Fluchtfahrzeug

In der vergangenen Nacht kam es nach bisherigen Erkenntnissen in einer Firma in Pustohl bei Rühn (Landkreis Rostock)zu einem Einbruchsdiebstahl, bei dem zwei Tresore und ein Firmenfahrzeug gestohlen wurden. Offenbar verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Firmengelände und dem dortigen Firmengebäude. Dort wurden die Büro- und Lagerräume durch die Täter durchsucht. Letztlich gelang es den Tätern zwei Tresore aus dem Bürokomplex zu schaffen und diese mit einem auf dem Gelände abgestellten Verkaufsfahrzeug der Firma abzutransportieren.



Zeitgleich mit der Feststellung des Einbruches gegen 06:30 Uhr erhielt das zuständige Polizeirevier in Bützow Kenntnis darüber, dass Passanten ein ausgebranntes Fahrzeug etwa 15 km entfernt bei Jabelitz/Göllin auf einem Seitenweg in Richtung Klein Sein aufgefunden haben. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um eben jenes gestohlene Firmenfahrzeug aus Rühn. Im Verkaufsraum des Fahrzeuges befanden sich beide, bereits geöffneten Tresore. Allein der Wert des Verkaufswagens hatte einen Wert von 40.000EUR.



Der Kriminaldauerdienst der Polizei sicherte Spuren an beiden Tatorten. Die Kriminalpolizei in Güstrow führt nun die weiteren Ermittlungen.



Die Tatzeit wird anhand der Zeugenaussagen auf den Zeitraum zwischen Sonntagmorgen 09:00 Uhr und Montagmorgen 06:30 Uhr eingegrenzt.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bützow unter der Rufnummer 038461 - 4240, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



