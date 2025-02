POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung in Diskothek in Rostock

Rostock (ots) -



In den frühen Morgenstunden des 02. Februar 2025 wurde die Polizei gegen 04:00 Uhr über eine körperliche Auseinandersetzung in einem Tanzlokal im Hansaviertel informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen drei männlichen Personen. Dabei sollen die beiden Tatverdächtigen (28, deutsch/24, russisch) den Geschädigten (20, deutsch) nach einem Streit geschlagen haben. Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort im Einsatz.



Während der polizeilichen Aufnahme des Sachverhalts äußerte ein Beschuldigter zudem, dass er nach der Auseinandersetzung durch das Sicherheitspersonal des Lokals angegriffen worden sei.



Die Polizei nahm entsprechende Strafanzeigen auf. Die Ermittlungen dauern an.



