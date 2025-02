POL-HRO: Rostocker Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus im Stadtteil Gartenstadt/Stadtweide

Rostock (ots) -



Die Rostocker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem es am 2. Februar 2025 im Zeitraum zwischen 9:00 und 17:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Rostocker Stadtteil Gartenstadt/Stadtweide gekommen sein soll. Unbekannte Täter verschafften sich nach bisherigen Erkenntnissen gewaltsam Zutritt zum Gebäude im Tannenweg und durchsuchten diverse Schränke und Behältnisse.



Die genaue Höhe des Stehlschadens sowie die Art der entwendeten Gegenstände können zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschließend benannt werden. Der Kriminaldauerdienst kam am Tatort zum Einsatz und sicherte Spuren.



Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tannenwegs gemacht hat oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle sowie die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



