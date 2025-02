POL-HRO: Unbekannte schlagen nach Diskobesuch am Sonntagmorgen auf zwei Männer (22,24) in Bad Doberan ein und flüchten

Landkreis Rostock/ Bad Doberan (ots) -



Am frühen Sonntagmorgen erhielt das Polizeihauptrevier in Bad Doberan Kenntnis über eine mögliche Schlägerei, bei der zwei junge Männer zum Teil schwer verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die zwei Männer nach dem Verlassen einer Diskothek in Bad Doberan von mehreren Personen angegriffen. Gegen 04:40 Uhr sollen die beiden Freunde, ein 22-jähriger Deutscher und ein 24-jähriger Portugiese, "An der Krim" zunächst von einer ihnen unbekannten, männlichen Person angesprochen und in Richtung Straße "Am Handelspark" verfolgt worden sein.

Auf Höhe einer dortigen Tankstelle sollen sich nun mehr fünf weitere Personen ihnen in den Weg gestellt und Streit angefangen haben. Nach einer anfänglich verbalen Auseinandersetzung schlug einer der Unbekannten unvermittelt mit der Faust in das Gesicht des 22-Jährigen. Im Anschluss versuchte der Täter den 24-Jährigen zu attackieren, was misslang. Offenbar versuchten sich die beiden Männer den körperlichen Angriffen zu entziehen, wurden jedoch von der Personengruppe auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums eingeholt und von den unbekannten Tätern geschlagen und teilweise am Boden liegend getreten. Kurz darauf ließen die Täter von den Männern ab und entfernten sich in Richtung Buchenberg und Münster. Durch den Angriff erlitt der 22-Jährige schwere Verletzungen im Gesichtsbereich und musste für eine weitere medizinische Behandlung in die Uni-Klinik nach Rostock verbracht werden. Sein 24-jähriger Begleiter wurde leicht verletzt.



Die männlichen Täter werden laut Zeugenaussagen auf etwa 20 Jahre geschätzt und sind zwischen 160 und 170 cm groß. Einer der Tatverdächtigen trug einen Bart. Zudem haben die Täter in einer für die angegriffenen Männer nicht verständlichen Sprache gesprochen.



Inwiefern auch der Einsatz eines Messers seitens der Täter für etwaige Drohgebärden zum Einsatz kam, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen in der Kriminalpolizei Bad Doberan.



Die Polizei erbittet in diesem Zusammenhang um Unterstützung aus der Bevölkerung. Wer hat Beobachtungen zum Tatgeschehen gemacht oder hat Hinweise zu den möglichen Tatverdächtigen. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Doberan unter der Rufnummer 038303 - 560, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock