POL-HRO: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Nachdem der Polizei in Hagenow am vergangenen Samstag (01.02.) ein Einbruch gemeldet wurde, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Im Zeitraum vom Nachmittag des 31. Januar bis in die frühen Morgenstunden des 01. Februars kam es in Wittenburg zum Einbruch in ein Einfamilienhaus.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt ins Haus, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 500 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Wohnungseinbruchsdiebstahl aufgenommen, Spuren am Tatort gesichert und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Hagenow unter der Telefonnummer 03883 631-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



