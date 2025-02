POL-HRO: Erneute Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Schwerin (ots) -



Im Schweriner Stadtteil Werdervorstadt konnte in der Nacht zu Montag ein 24 Jahre alter Mann festgestellt werden, der insgesamt 15 Wahlplakate in der Möwenburgstraße beschädigt haben soll. Nach einem Zeugenhinweis gegen Mitternacht konnten Beamte des Polizeihauptreviers Schwerin den Mann noch in der Nähe feststellen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Sophie Pawelke

Telefon: 038208 888-2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell