POL-HRO: Falsche Bankmitarbeiter ergaunern mehrere Tausend Euro

Boizenburg (ots) -



Nachdem es bereits in der vergangenen Woche zu mehreren Betrügereien durch falsche Bankmitarbeiter im Bereich Boizenburg, Gadebusch, Schwerin und Rostock gekommen ist, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Zuletzt wurde der Polizei in Boizenburg am vergangenen Freitag ein entsprechender Fall gemeldet.



Ein 36- jähriger Mann aus dem Raum Boizenburg erhielt am Donnerstagabend einen Anruf des unbekannten Täters. Der vermeintliche Mitarbeiter einer Bank-Filiale teilte mit, dass ihm ein angeblicher Transaktionsfehler aufgefallen sei und der 36- Jährige in diesem Zuge drei Echtzeitüberweisungen tätigen müsse, um sich zu verifizieren und das Geld zurück buchen zu können. Der 36-Jährige folgte den detaillierten Anweisungen des Betrügers und verlor dadurch einen Geldbetrag in vierstelliger Höhe.



Die Polizei warnt vor derartigen Betrugsmaschen und rät dazu keine persönlichen Daten, z. B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten oder sonstige Zugangsdaten (z. B. PayPal), an Dritte herauszugeben. Gewähren Sie unbekannten Anrufern niemals Zugriff auf Ihren Computer, beispielsweise durch die Installation einer Fernwartungssoftware. Sollten Sie Zweifel an der Echtheit des Anrufes haben, kontaktieren Sie umgehend Ihr Bankinstitut und erkundigen Sie sich über den Wahrheitsgehalt des zuvor geführten Telefonates.



Mögliche weitere Geschädigte, die betrügerische Anrufe erhalten haben, werden gebeten, sich mit ihrer örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen, um Anzeige zu erstatten.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Franzisca Ertel

Telefon: 03841 203-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell