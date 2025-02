LWSPA M-V: Gewässerverunreinigung im Museumshafen Greifswald - Wasserschutzpolizei nimmt Strafanzeige auf

Greifswald (ots) -



Am 01.02.2025 wurde die Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) Wolgast gegen 13:00 Uhr über eine Gewässerverunreinigung im Museumshafen in Greifswald informiert. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass sich auf der Wasseroberfläche in unmittelbarer Umgebung eines Traditionsschiffes eine ölig schillernde Verunreinigung (ca. drei Meter breit und 20 Meter lang) befand. Der verantwortliche Schiffseigner war zugegen. Nach ersten Erkenntnissen sind vermutlich Betriebsstoffe des Traditionsschiffes in das Wasser des Hafenbeckens gelangt, mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts der Ruderanlage. Um zu verhindern, dass sich die ölige Substanz weiter auf dem Wasser ausbreitet, wurden Ölschlengel ausgebracht.

Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Vorpommern-Greifswald erhielt Kenntnis und stufte die Substanz als nicht bekämpfungswürdig ein.

Die Beamten der WSPI Wolgast entnahmen Gewässerproben und fertigten eine Strafanzeige. Die polizeilichen Ermittlungen zur Ursache der Verunreinigung dauern an.



