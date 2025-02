POL-HST: Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfall auf der B105 im Dezember 2024

B105, Martensdorf/Kummerow (ots) -



Am Montag, dem 2. Dezember 2024 kam er kurz vor 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 105 zwischen den Ortschaften Kummerow und Martensdorf.



Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen dem Mercedes einer 18-jährigen deutschen Fahrerin und dem Opel eines 58-jährigen deutschen Fahrers.



In der Folge des Zusammenstoßes wurden beide Autofahrer leicht verletzt und es entstand ein Schaden, der auf mindestens 60.000 Euro geschätzt wurde.



Die Polizei sucht für die weiteren Ermittlungen im Rahmen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung nun Zeugen. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Barth unter 038231/455528 oder die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.



