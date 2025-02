POL-NB: Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in Neustrelitz (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Neustrelitz (LK MSE) (ots) -



Am 02.02.2025, gegen 18:10 Uhr, kam es in einem Wohn- und

Geschäftshaus am Markt in Neustrelitz zu einem Brand. Nach

derzeitigem Kenntnisstand kam es in einem im Erdgeschoss befindlichen

Bistro zum Brandausbruch an einer Fritteuse. Der Bistroinhaber

versuchte den Brand eigenständig mit Wasser zu löschen. Dadurch

breitete sich das Feuer auf eine über dem Bistro befindliche Wohnung

und den Dachstuhl aus. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich zehn

Personen im Gebäude. Alle wurden vorsorglich evakuiert.

Die 35 Kameraden der eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren aus

Neustrelitz und Strelitz Alt konnten das Feuer schnell löschen.

Bei dem Brand wurde eine Mitarbeiter des Bistros leicht verletzt. Er

wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Neustrelitz verbracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Die

umliegenden Wohnungen sind nach dem Brand weiterhin bewohnbar.





