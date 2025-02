POL-HRO: Brand einer Gartenlaube in Schwerin Medewege

Rostock (ots) -



Am 02.02.2025 kam es gegen 19:15 Uhr in einer Kleingartenanlage in

Schwerin Medewege zu einem Brand einer Gartenlaube.

Die eintreffende Feuerwehr konnte das Feuer rechtzeitig löschen,

bevor es auf eine daneben liegende Laube übergreifen konnte. Nach

Abschluss der Löscharbeiten wurde durch die eingesetzten Kräfte im

Brandschutt eine leblose Person gefunden. Die Kriminalpolizei und ein

Brandursachenermittler kamen zu Einsatz. Die Identität der Person und

die Brandursache sind derzeit noch ungeklärt. Die Ermittlungen dazu

dauern an.



Für den Einsatz der 16 Kameraden der Berufsfeuerwehr und die 6

Kameraden der FFw Wickendorf wurde die B 104 bzw. die Wismarsche

Straße ca. vier Stunden voll gesperrt.



