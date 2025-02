POL-NB: Wohnungsbrand in Mirow - Zwei verletzte Personen und 20.000 Euro Sachschaden

Mirow (LK MSE) (ots) -



Am Sonntag, dem 02.02.2025, kam es gegen 12:44 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Neuer Markt" in Mirow. Anwohner meldeten eine starke Rauchentwicklung aus der Wohnung, woraufhin umgehend die umliegenden freiwilligen Feuerwehren sowie Einsatzkräfte des Polizeihauptreviers Neustrelitz alarmiert wurden.

Eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Wohnungen konnte durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte verhindert werden. Während der Löscharbeiten wurde der betreffende Hausaufgang vorsorglich evakuiert.

Durch den Brand erlitt der 41-jährige deutsche Mieter der Wohnung Verletzungen, die im Krankenhaus weiterbehandelt werden müssen. Eine weitere Bewohnerin des Hauses wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 20.000 Euro beziffert.

Gegen den Mieter der brennenden Wohnung wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet.

Zur Brandbekämpfung befanden sich die Freiwilligen Feuerwehren aus Mirow, Wesenberg, Schwarz, Fleeth und Qualzow sowie die Führungsgruppe des Amtes Mecklenburgische Kleinseenplatte mit insgesamt 50 Einsatzkräften vor Ort.



