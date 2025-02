POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 37-Jährigen aus 19217 Köchelstorf

Köchelstorf / LK NWM (ots) -



Seit dem 31.01.2025 wird ein 37-jähriger Mann aus Köchelstorf bei Gadebusch vermisst.

Er ist dringend auf Medikamente angewiesen, daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.



Nähere Informationen zum Gesuchten finden Sie hier:

https://t1p.de/nfivn



Hinweise nimmt die Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 038867220, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



