POL-HRO: Brand einer Doppelhaushälfte in Rostock Dierkow

Am 01.02.2025 kam es gegen 23:35 Uhr in Rostock in der Tessiner

Straße zu einem Brand eines Doppelhauses.



Die eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei konnten den

Bewohner bereits vor seinem in Flammen stehenden Haus feststellen.

Aufgrund der großen Ausdehnung des Feuers und des starken Funkenflugs

mussten insgesamt neun Personen aus den umliegenden Häusern evakuiert

und betreut werden.



Der 62 jährige Hausinhaber wurde durch die Rettungskräfte versorgt

und im Anschluss mit dem Rettungswagen aufgrund des Verdachtes auf

Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht. Die Tessiner Straße

wurde für die Löscharbeiten für ca. 3,5 Stunden voll gesperrt. Die

Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar und ist

Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.



Die evakuierten Anwohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten

wieder in ihre Häuser zurückkehren. Insgesamt waren 11 Fahrzeuge der

Berufsfeuerwehr Rostock und der FFw Gehlsdorf im Einsatz. Der

Sachschaden beläuft sich auf ca. 250.000 Euro.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell