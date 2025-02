POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L 09 bei Nutteln

Rostock (ots) -



Am Samstag, den 01.02.2025, kam es in den frühen Abendstunden gegen

17:35 Uhr auf der L09 Höhe Abzweig Nutteln zwischen der B104 und

Crivitz zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei PKW.



Ein 23-jähriger deutscher VW Fahrer bog von einem Verbindungsweg auf

die L09 ein und kollidierte aus bisher ungeklärter Ursache mit einem

auf der Vorfahrtsstraße fahrenden Skoda. Durch die Kollision wurden

der Fahrer des VW und sein 44 jähriger Beifahrer schwer verletzt. Der

61 jährige Fahrer des Skoda wurde leicht und seine 60 jährige

Beifahrerin schwer verletzt. Alle Personen wurden nicht

lebensbedrohlich verletzt und wurden durch Rettungswagen in

umliegende Krankenhäuser gebracht.



Die Sicherung der Unfallstelle wurde durch die eingesetzte

Funkstreifenwagenbesatzung sowie durch die Freiwillige Feuerwehr

Gustävel realisiert. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr

fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen

werden. Die L09 musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und

die Beräumung der Unfallstelle für ca. drei Stunden vollgesperrt

werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro.



Die genaue Unfallursache wird derzeitig noch durch einen

DEKRA-Sachbearbeiter ermittelt.



Paul Apel

Polizeioberkommissar

Polizeirevier Sternberg



