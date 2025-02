POL-NB: Verkehrsunfall mit getöteter Person

Demmin (LK MSE) (ots) -



Der 52-jährige deutsche Pkw-Fahrer befuhr gegen 07:30 Uhr die L27 aus Richtung Demmin kommend in Richtung Buschmühl. Auf Höhe der Unfallstelle kam der Pkw Nissan aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der eingesetzte Rettungsdienst und Notarzt versuchten den alleinbeteiligten Pkw-Fahrer zu reanimieren, dieser verstarb jedoch noch an der Unfallstelle.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 16.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme und sich anschließende Bergung des Pkw ist die Straße zwischen dem Abzweig zur L271 und Buschmühl derzeit noch voll gesperrt.



