POL-ANK: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person auf der K91 bei Pasewalk

Am 31.01.2024, gegen 10:50 Uhr ereignete sich auf der K91 zwischen der B104 und Krugsdorf ein tödlicher Verkehrsunfall.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr die 46-jährige Fahrerin eines Pkw Hyundai mit zwei weiteren Insassen einen Verbindungsweg aus Richtung Neu Polzow kommend in Richtung Kreisstraße 91. Von dort wollte die 46-Jährige nach links auf die K91 abbiegen und übersah dabei einen auf der K91 in Richtung Krugsdorf fahrenden Pkw Peugeot, der von einem 81-jährigen Fahrer geführt wurde. Infolge des Vorfahrtfehlers kam es auf der K91 zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde eine 72-jährige Mitfahrerin im Hyundai so schwer verletzt, dass sie trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle im Rettungswagen verstarb. Durch den Unfall wurden die 46-jährige Fahrerin des Hyundai und ihre 65-jährige Beifahrerin leicht und der 81-jährige Fahrer des Peugeot schwer verletzt. Alle drei Personen wurden mit Rettungswagen in das Krankenhaus Pasewalk gebracht.



Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg ein DEKRA-Sachverständiger hinzugezogen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und werden nach Abschluss der Untersuchungen durch die DEKRA von der Unfallstelle geborgen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 8000 Euro.



Insgesamt waren drei Funkstreifenwagen der Polizei, fünf Fahrzeuge der Feuerwehren Pasewalk und Krugsdorf, vier Rettungswagen und ein Notarzt zur Unfallaufnahme sowie für Rettungs- und Bergungsmaßnahmen an der Unfallstelle im Einsatz.



Die K91 zwischen der B104 und Krugsdorf ist weiterhin voll gesperrt.



Alle Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsbürger.



