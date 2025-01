POL-HRO: Sachbeschädigung von Wahlbüro und Wahlplakaten

Hagenow/Goldberg (ots) -



Im Bereich der Polizeiinspektion Ludwigslust ermittelt die Polizei in zwei Fällen von Sachbeschädigung.



In Hagenow, Bergstraße 10, haben unbekannte Täter das Schloss des Wahlkreisbüros der SPD beschädigt und unbrauchbar gemacht. Die Tatzeit liegt vermutlich in der Nacht zum 30. Januar 2025. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 038208 888 2224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



In Goldberg konnte ein 32 Jahre alter Mann am gestrigen Donnerstag dank eines Zeugenhinweises gestellt werden, als er dabei war, in der Langen Straße Wahlplakate zu beschädigen. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Sophie Pawelke

Telefon: 038208 888-2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell