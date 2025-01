POL-HRO: Besitzer findet in Gelbensande gestohlene Arbeitsmaschinen im Bereich Bentwisch wieder

Landkreis Rostock/ Gelbensande (ots) -



In der Nacht von Mittwoch zum Donnerstag kam es in Gelbensande im Landkreis Rostock offenbar zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls von Arbeitsmaschinen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten einen im Hirschburger Weg abgestellten Anhänger, der zudem mit einem Bagger sowie einer Rüttelplatte beladen war. Die Täter entfernten nach bisherigen Erkenntnissen gewaltsam die Sicherung des Anhängers ehe sie diesen abtransportierten. Das Diebesgut konnte kurz nach Feststellung des Fehlens in Groß Kussewitz in der Gemeinde Bentwisch durch den 59-jährigen Besitzer aufgefunden werden. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 50.000EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei in Sanitz führt nun die weiteren Ermittlungen.



Von den Tätern fehlt jedoch weiterhin jede Spur, weshalb die Polizei nach Hinweisen aus der Bevölkerung sucht. Wer verdächtige Handlungen bemerkt hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Sanitz unter der Rufnummer 038209 - 440, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



