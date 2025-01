POL-HRO: Ergänzungsmeldung: Verfassungswidrige Schmierereien in Rostock - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) -



Nachdem im Rostocker Stadtteil Schmarl in der vergangenen Nacht zahlreiche verfassungswidrige Schmierereien an Hauswänden, Autos, Mülltonnen, Fensterscheiben und Schildern angebracht wurden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5961087), sucht die Polizei nach Zeugen. Nach aktuellen Erkenntnissen wurden im gesamten Stadtteil verfassungsfeindliche Symbole und Graffiti mit schwarzer und roter Farbe angebracht, auch zahlreiche Wahlplakate wurde beschädigt. Eine Zeugin informierte gegen 22 Uhr über den Notruf die Polizei. Sie beschrieb die beiden Tatverdächtigen lediglich als männlich und dunkel bekleidet.



Weitere Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Rostocker Polizei unter der Telefonnummer 0381 4916 1616 oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden. Hinweise können ebenso über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de gemeldet werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Sophie Pawelke

Telefon: 038208 888-2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell