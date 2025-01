POL-NB: Einbruch in Kirche

Demmin (ots) -



Die Polizei sucht nach einem Einbruch in die Kirche in Demmin (Am Kirchplatz) nach Zeugen oder Hinweisen zu den Tätern: Heute Morgen stellte ein Verantwortlicher den Einbruch fest und rief die Polizei. Es wurden von einem oder mehreren bisher Unbekannten im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagmorgen Türen der Kirche beschädigt. Ob bei dem Einbruch auch etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden.



Die Polizei geht von einem Sachschaden von etwa 3.000 Euro aus.



Sachdienliche Hinweise können telefonisch an die Polizei Demmin unter 03998/2540 gerichtet werden oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell