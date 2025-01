POL-HRO: Winterglätte sorgt für viele Verkehrsunfälle im Bereich der Landkreise Ludwigslust-Parchim und Rostock

Landkreis Ludwigslust-Parchim/ Landkreis Rostock (ots) -



Am heutigen Vormittag ereigneten sich im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock gleich mehrere Verkehrsunfälle aufgrund von Straßenglätte in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit. Fünf Personen wurden bei den Unfällen verletzt.



So kam es in den frühen Morgenstunden zwischen 05:15 Uhr und 07:00 Uhr allein im Bereich des Landkreises Ludwigslust-Parchim zu sechs Verkehrsunfällen, bei denen insgesamt drei Menschen leicht verletzt wurden.



Auf der L04 in Zarrentin verlor ein 41-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit einem Bus zusammen. Es entstand lediglich Sachschaden von 18.000EUR. Zudem musste der PKW von der Unfallstelle geborgen werden.



Weiterhin befuhr ein 37-Jähriger mit seinem PKW die K27 aus Richtung Hülseburg kommend in Fahrtrichtung Gammelin als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Graben fuhr. Der Fahrzeugführer verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Schwerin verbracht.



Ein weiterer Fahrzeugführer kam auf der L5 zwischen Brahlstorf und Vellahn nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Dabei wurde der 43-Jährige leicht verletzt in das Krankenhaus nach Hagenow verbracht. Die Fahrbahn musste zeitweise halbseitig gesperrt werden. Der Schaden wird auf etwa 13.000EUR geschätzt.



Ein missglücktes Überholmanöver sorgte auf der L42 Schwerin und Klein Rogahn zu einem weiteren Verkehrsunfall. Hier musste ein Fahrzeugführer seinen Überholvorgang aufgrund von Gegenverkehr abbrechen. Dabei stieß er mit seinem Fahrzeug mit dem des Überholten zusammen. Verletzt wurde hierbei keiner der Beteiligten. Die Fahrzeuge konnten nach der Verkehrsunfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzen. Der Schaden liegt hier bei 8.500EUR.



Eine Vollsperrung gab es aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der B5 zwischen Pritzier und Vellahn. Aufgrund von Glätte im Zusammenhang mit der nicht angepassten Geschwindigkeit kam ein Fahrzeugführer von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Er verletzte sich dabei leicht und wurde in das Krankenhaus nach Hagenow verbracht.



Auf der K3 zwischen Boizenburg Nord und Schwartow fuhr ein 38-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug in die Leitplanke. Das Fahrzeug war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der Schaden wird hier auf 12.000EUR geschätzt.



Auch im Landkreis Rostock kam es zu diversen Verkehrsunfällen, die sich aufgrund der einsetzenden Winterglätte in Kombination mit der nicht angepassten Geschwindigkeit der jeweiligen Fahrzeugführer zugetragen haben.



So ereignete sich auf dem Autobahnparkplatz Weitendorf der BAB19, Richtungsfahrbahn Berlin, ein Unfall, bei dem eine 21-Jährige mit ihrem PKW offenbar die Anschlussstelle Laage mit der Auffahrt des dortigen Parkplatzes verwechselte. Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit durchfuhr die Frau zunächst die Bankette, überfuhr drei Leitpfosten ehe sie mit dem Sattelauflieger eines auf dem Parkplatz parkenden LKW zusammenstieß. Während sich die Fahrerin schwer verletzte, wurde die 20-Jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide werden zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Bergungsmaßnahmen der Fahrzeuge gestalteten sich vor Ort als schwierig, da sich die Fahrzeuge verkeilten. Für die medizinische Erstbehandlung kam zudem der Rettungshubschrauber zum Einsatz.



Weitere Glätteunfälle gab es auf der B103 Höhe der Auffahrt auf die BAB20, auf der BAB20 Höhe Abfahrt Bad Doberan in Fahrtrichtung Lübeck, auf der BAB19 Richtungsfahrbahn Berlin, Höhe Glasewitz und auf der K5 zwischen Groß Siemen und Rederank. Hierbei wurden jedoch keine Personen verletzt.



Die Polizei weißt in diesem Kontext darauf hin, dass das Fahrverhalten und die gefahrene Geschwindigkeit stets der entsprechenden Witterung abgepasst werden muss.

Die Pressemitteilung erfolgte aufgrund der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorliegenden Erkenntnissen.



