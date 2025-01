POL-HRO: Unbekannte brechen tagsüber in Wohnung ein - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots) -



Nachdem es am gestrigen Tag in der Wismarer Altstadt zum Einbruch in eine Wohnung gekommen ist, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.



Nach derzeitigem Kenntnisstand sind der oder die Unbekannten in der Zeit von circa 12 bis 15 Uhr in Abwesenheit der Wohnungsinhaberin in die Wohnung in der Papenstraße eingedrungen. Dort hätten die Täter die Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld entwendet.

Zudem hätten die Täter offenbar versucht, in eine benachbarte Wohnung zu gelangen. Da die Wohnungsinhaber jedoch zu Hause waren, verließen die Täter die Örtlichkeit.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Hinweise der Polizei:



Innerhalb der Nachbarschaft sollte auf ungewöhnliche Vorkommnisse geachtet werden, insbesondere auf Fremde auf dem eigenen oder auf Nachbargrundstücken. Auffälligkeiten können jederzeit der örtlich zuständigen Polizei mitgeteilt werden.

Wohnungseingangstüren sowie Haustüren sollten immer abgeschlossen werden, auch dann wenn die Wohnung nur kurz verlassen wird.

Auch Fenster und Terassentüren sollten immer richtig verschlossen werden. Gekippte Fenster sind offene Fenster.



Weitere Tipps zum Einbruchschutz finden sich auf der Webseite https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/



