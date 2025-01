LWSPA M-V: ´Skippies fit´ geht in die nächste Runde! Sicherheit auf dem Wasser für junge Anglerinnen und Angler

Details anzeigen Logo Skippies Fit Logo Skippies Fit

Waldeck/Ribnitz-Damgarten (ots) -



Das Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern (LWSPA MV) setzt gemeinsam mit dem Landesanglerverband MV (LAV MV) erneut ein starkes Zeichen für mehr Sicherheit auf dem Wasser. In den Winterferien findet nun schon zum wiederholten Mal das Präventionsprojekt "Skippies Fit" statt, ein praxisnahes Schulungsprogramm für junge Vereinsmitglieder des LAV MV, das gezielt auf die bevorstehende Angelsaison vorbereitet. An vier Tagen im Februar werden Kinder des LAV MV durch unsere Wasserschutzpolizistinnen und Wasserschutzpolizisten angeleitet und geschult.

Angelsportler sind häufig von maritimen Unfällen betroffen. Genau hier setzt unser gemeinsames Präventionsprojekt an. Die Kinder und Jugendlichen des LAV MV lernen im Februar die grundlegenden Verhaltensweisen für Gefahrensituationen an Gewässern und werden intensiv auf mögliche Risiken vorbereitet.

Wie lege ich eine Rettungsweste an?

Wie helfe ich Personen in Not im Wasser?

Wie gehe ich mit einem Rettungsring um?



Durch praktische Übungen mit Rettungsmitteln lernen die jungen Teilnehmer frühzeitig, Gefahren am Wasser zu erkennen, umsichtig zu handeln und besonnen zu reagieren.

Mit "Skippies Fit" setzen LAV MV und das LWSPA MV ein klares Zeichen für maritime Prävention, damit Angel- und Wassersport Freude bereitet und nicht zu einer Gefahr wird.



Pressevertreter sind an folgenden Tagen nach vorheriger Anmeldung eingeladen:



5., 11. und 12. Februar 2025, 08:00-10:00 Uhr, Bodden-Therme Ribnitz-Damgarten



Da nur begrenzt Platz vorhanden ist, wird bis spätestens 03.02.2025, 13:00 Uhr um Anmeldung gebeten an:

presse@lwspa-mv.de

oder

Landeswasserschutzpolizeiamt, Bereich Öffentlichkeitsarbeit

038208-887-3112 oder über den LAV MV



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





