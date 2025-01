POL-HST: Kein Licht und die falsche Fahrspur führen in den Graben

Trinwillershagen (ots) -



Am Donnerstag den 30.01.2025 kam es kurz nach 20:00 Uhr zu einem Unfall auf der Trinwillershäger Straße vor dem Ortseingang.

Der Hinweisgeber fuhr zu diesem Zeitpunkt selbst durch Trinwillershagen, als ihm ein anderes Fahrzeug entgegen kam. Dieses soll einerseits kein Licht genutzt haben und in falscher Richtung auf der Spur des Hinweisgebers gefahren sein.

Noch bevor es aber zu einer Kollision kam, geriet der Wagen des Falschfahrers offensichtlich von der Straße ab und landete im Graben.

Der 63-jährige deutsche Fahrer ist hierbei augenscheinlich unverletzt geblieben.

Die eingetroffenen Beamten konnten nun jedoch eine Alkoholisierung des Unfallfahrers feststellen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von über 1,2 Promille.

Aufgrund dieser starken Alkoholisierung, wurde der Beschuldigte zu einer Blutprobenentnahme in die Boddenklinik Ribnitz gebracht und erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund