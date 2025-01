POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Personen auf der B 192

Waren (ots) -



Am 30.01.2025 kam es auf der Bundesstraße 192 in der Ortslage Penzlin an der dortigen Ampelkreuzung zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Personen.

Gegen 22:15 Uhr befuhr ein 56-Jähriger Fahrer eines PKW Hyundai die B 192 aus Richtung Waren kommend in Richtung Neubrandenburg.

Zeitgleich beabsichtigte der 19-jährige Fahrer eines PKWs Mazda die B 192 an der Ampelkreuzung zu queren. Zu diesem Zeitpunkt waren die Ampeln im Kreuzungsbereich ausgeschalten.

Der 19-Jährige übersah den PKW des vorfahrtsberechtigten 56-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der PKW Hyundai stieß im weiteren Verlauf gegen eine der Ampeln und kam an dieser zum Stehen.



Die 55-Jährige Beifahrerin im PKW Hyundai verletzte sich bei diesem Verkehrsunfall am Bein und wurde von einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in das D.-Bonhoeffer-Klinikum nach Neubrandenburg gebracht.



Beide am Unfall beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ebenfalls wurde eine der Ampeln beschädigt.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 40.000,- EUR.

Alle Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsbürger.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell