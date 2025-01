POL-NB: Eilversammlung in Greifswald gegen Friedrich Merz und die AfD

Greifswald (ots) -



Am Vormittag des 30.01.2025 wurde bei der Ordnungsbehörde der Stadt Greifswald durch die Linksjugend/Solid eine Eilversammlung angemeldet. Thema der Versammlung war "Gegen Merz und die Normalisierung von Faschist*Innen".

Die Versammlung begann gegen 18:00 Uhr und führte vom Jugendzentrum Klex in der Langen Straße über den Markt zur Straße "Am Mühlentor". Am Markt und am Mühlentor kam es noch zu Zwischenkundgebung. Dort befinden sich Wahlkreisbüros von CDU und AfD. An der Versammlung nahmen bis zu 350 Personen teil. Begleitet wurde der Aufzug hierbei durch einen Zug der Landesbereitschaftspolizei. Die Versammlung verlief friedlich und ohne Vorkommnisse. Gegen 19:25 Uhr wurde die Versammlung wieder beendet.



