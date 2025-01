POL-HRO: Versammlung in Rostock - Rostocker Polizei zieht Bilanz

Rostock (ots) -



Nachdem am heutigen Nachmittag bei der zuständigen Versammlungsbehörde eine Eilversammlung angemeldet worden ist, war die Rostocker Polizei im Einsatz und kann eine positive Bilanz ziehen. In der Spitze nahmen bis zu 150 Personen an der Kundgebung vor der Geschäftsstelle des CDU Kreisverbandes im Bereich der Rostocker Innenstadt teil.



Die Versammlung verlief über den gesamten Zeitraum hinweg (18:00 bis 19:15 Uhr) friedlich und ohne Vorkommnisse.



Die Fertigung der vorliegenden Pressemitteilung erfolgt auf Basis der um 20:30 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Anne Schwartz

Telefon: 0381 4916-3042

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell