POL-HRO: Verkehrsunfall auf dem Autobahnkreuz Schwerin (BAB24/BAB14) sorgt für zeitweise Vollsperrung - zwei Männer leicht verletzt

Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 17:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Autobahnkreuz Schwerin, bei dem sich zwei Männer leicht verletzten. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 61-jähriger Deutscher mit seinem Isuzu die BAB24 auf der Richtungsfahrbahn Berlin und wollte diese über den dortigen Zubringer zur BAB14 in Fahrtrichtung Dresden verlassen. Dabei kam der Fahrzeugführer offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich dabei einmal und kollidierte mit einem Wildschutzzaun. Sowohl der Fahrzeugführer als auch sein 33-jähriger Beifahrer wurden infolgedessen leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in das Krankenhaus nach Schwerin verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000EUR geschätzt.



Aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme sowie Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die betreffende Abfahrt bis etwa 19:00 Uhr voll gesperrt werden.



