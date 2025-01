POL-NB: Aktuell viele Anrufe von falschen Polizisten

Neustrelitz (ots) -



In Neustrelitz und Umgebung werden Bürger aktuell von falschen Polizisten belästigt. Dem Revier und am Notruf wurden im Laufe des Vormittags bereits etliche betrügerische Anrufe gemeldet. Nach aktuellem Stand ist bisher kein Schaden eingetreten.



Die Anrufer geben sich als Polizisten bzw. Ermittler aus und geben an, zu Ermittlungszwecken für Befragungen vorbeikommen zu wollen. Dabei ist auffällig, dass die Anrufer sehr genau Bescheid wissen über die Angerufenen und ihre Daten. Außerdem haben bisher alle Bürger betont, dass die Anrufe mit österreichischer Vorwahl (0043) waren.



Alle Bürger haben richtig reagiert bei den Anrufen der Betrüger: aufgelegt, echte Polizei unter 110 oder unter der lokalen Reviernummer informiert.



