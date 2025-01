Wer kennt diese Person? Kriminalkommissariat Güstrow bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach bislang unbekanntem Beschuldigtem

Details anzeigen Foto des vermeintlich Beschuldigten Foto des vermeintlich Beschuldigten

Am 18.07.2024 ist es laut vorliegender Erkenntnisse gegen 09:15 Uhr in der Tessiner Straße in Gnoien zu einem Diebstahl einer Geldbörse in einem Einkaufsmarkt gekommen. Bereits um 09:27 Uhr kam es mit der entwendeten Geldkarte zu einer unberechtigten Abbuchung von einem Geldautomaten. Hierbei wurde der vermeintliche Beschuldigte von Überwachungskameras aufgezeichnet.

Wem kommt die hier abgebildete Person möglicherweise bekannt vor. Wer kann gegebenenfalls sogar Angaben zu dieser Person tätigen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock unter 038208/8882224, jede weitere Polizeidienststelle sowie auch die Onlinewache der Landespolizei M-V entgegen.