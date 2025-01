POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 191 zwischen Neu Kaliß und Malliß

Neu Kaliß (ots) -



Nach dem tödlichen Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der B 191 zwischen Neu Kaliß und Malliß, bei dem eine 62-jährige Autofahrerin um Leben kam, ermittelt die Polizei nun zur Unfallursache. Nach ersten Erkenntnissen stieß gegen 12:30 Uhr die Fahrzeugführerin bei einem Überholvorgang frontal mit einer entgegenkommenden Sattelzugmaschine mit Auflieger zusammen, wobei die 62-Jährige tödlich verletzt wurde. Der 52-jährige LKW-Fahrer wurde leichtverletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Schwerin geflogen. Im Zuge der Bergungsmaßnahmen der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge musste die B 191 noch bis circa 17:15 Uhr voll gesperrt bleiben. Die Kriminalpolizei sicherte am Unfallort Spuren und ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.



