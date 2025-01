POL-NB: Mutter und Sohn verfolgen Fahrrad-Dieb

Neubrandenburg (ots) -



Eine 39-Jährige und ihr Sohn sind gestern Abend einem Fahrraddieb gefolgt. Die Frau sah vor ihrem Zuhause gegen 19:30 Uhr einen jungen Mann, der sich an ihrem Rad zu schaffen machte. Das war vor ihrer Tür an einem Fahrradständer angeschlossen. Noch ehe sie großartig reagieren konnte, fuhr der Dieb auf ihrem Rad weg.



Sie klingelte ihren Sohn raus und zusammen folgten sie ihm im Auto vom Katharinenviertel in Richtung Hinterste Mühle und dann weiter in Richtung Oststadt. Der Dieb stoppte, schmiss das Rad hin und lief weg.



So leicht wollte ihn der 15-jährige Sohn der Geschädigten nicht entwischen lassen. Er rannte dem Täter nach und konnte ihn stoppen. Es kam zu einer Rangelei, bei der der 15-Jährige leichtverletzt wurde.



Die Polizei nahm vor Ort eine Anzeige gegen den 18-jährigen Dieb auf und hat die weiteren Ermittlungen an die Kripo übergeben.



Bis auf das geknackte Fahrradschloss ist kein Schaden entstanden.



Alle Beteiligten sind Deutsche.



