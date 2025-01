POL-HRO: Zwei Transporter in Hagenow entwendet

Hagenow (ots) -



In den zurückliegenden Tagen haben bislang unbekannte Täter zwei Transporter von Firmengrundstücke in Hagenow gestohlen. Ein Transporter Opel Movano habe auf dem Grundstück eines Autohauses in der Friedrich-Heincke-Straße gestanden und soll in der Nacht zu Dienstag entwendet worden sein. In der Zeit von 17:30 Uhr bis 06:30 Uhr soll neben dem Fahrzeug auch ein Kennzeichenpaar abhandengekommen sein.



Ebenfalls am Dienstag wurde der Diebstahl eines weißen Transporters Renault Trafic vom Verkaufsplatz eines Autohauses in der Rudolf-Tarnow-Straße angezeigt. Hier wurde die Tatzeit zwischen Freitag, 24.01.25 17:00 Uhr bis Dienstag, 28.01.25 08:00 Uhr eingegrenzt. Der entstandene Schaden wird zusammen auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte an den Tatorten Spuren und ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.



Hinweise zu den Taten oder zum Verbleib der Fahrzeuge nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883 6310) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Auch über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de/onlinewache können Hinweise gegeben werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell