POL-HRO: 25-Jähriger wird bei Verkehrsunfall bei Rerik schwer verletzt

Am frühen Mittwochmorgen kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L12 bei Rerik. Nach vorliegenden Erkenntnissen habe ein 25-jähriger Deutscher gegen 01:10 Uhr mit seinem BMW die L12 aus Richtung Wendelstorf in Fahrtrichtung Neubukow befahren. Einige hundert Meter hinter dem Westhofer Kreuz kam der Fahrzeugführer hinter einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in die Straßengrabenböschung. Der allein im Fahrzeug befindliche Rostocker verletzte sich bei dem Aufprall schwer und musste für die weitere medizinische Versorgung in die Südstadtklinik nach Rostock verbracht werden. Zudem besteht der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke gestanden haben könnte. Diesbezüglich wurden entsprechende Blutprobenentnahmen angeordnet und durchgeführt. Die Kriminalpolizei in Bad Doberan führt nun die weiteren Ermittlungen.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000EUR geschätzt.



