POL-HRO: Brand am Marktplatz verursacht Verkehrseinschränkungen

Nachdem es am heutigen Vormittag zur starken Rauchentwicklung in einem Haus am Wismarer Marktplatz gekommen ist, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.



Gegen 11 Uhr wurde der Notruf der Polizei über die Rauchentwicklung in dem Haus informiert. Feuerwehr- und Polizeikräfte wurden daraufhin sofort eingesetzt. Die ausgerückten Feuerwehrkräfte konnten den Brand in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses schnell löschen.



Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Gebäude. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.



Im Bereich des Marktplatzes kam es aufgrund des Feuerwehreinsatzes zu Verkehrsbehinderungen, da die Zufahrten zum Markt temporär gesperrt werden mussten.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



