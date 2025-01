POL-HRO: Polizeieinsatz in Rostock-Toitenwinkel: Polizei stellt Schreckschusswaffen und Munition sicher

Rostock (ots) -



Am gestrigen Montag, 28. Januar, erhielt die Polizei gegen 12:45 Uhr einen Hinweis auf mehrere Jugendliche, die aus einer Wohnung in der Ilja-Ehrenburg-Straße heraus Schüsse abgegeben haben sollen. Eine Zeugin hatte den Vorfall gemeldet, woraufhin umgehend Polizeikräfte zum Einsatz kamen.



In der betreffenden Wohnung trafen die Beamten drei 18-jährige Personen an (zwei Männer, eine Frau, alle deutsche Staatsangehörige). Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die beiden männlichen Personen versucht haben, mit einem Luftgewehr aus dem Fenster auf Vögel zu schießen. Die anwesenden Personen übergaben den Beamten freiwillig eine Schreckschusswaffe sowie dazugehörige Munition.



Im Zuge der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden u.a. eine weitere Schreckschusswaffe sowie mehrere Patronen sichergestellt. Gegen die beiden Männer wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.



Während der polizeilichen Maßnahmen leistete die 18-jährige Frau Widerstand, weshalb gegen sie eine gesonderte Anzeige gefertigt wurde.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Rostock dauern an.



