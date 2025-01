POL-HRO: Jugendliche in Güstrow beim Beschädigen von Wahlplakaten erwischt

Landkreis Rostock/Güstrow (ots) -



Am gestrigen Nachmittag gegen 16:45 Uhr wurde das Polizeihauptrevier in Güstrow über eine Sachbeschädigung an Wahlplakaten informiert, die ein Zeuge im Bereich einer Tankstelle in der Plauer Chaussee beobachtet hatte. Dabei hätten zwei Männer gemeinschaftlich ein doppelseitiges Plakat von einer Laterne abgerissen. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnten in unmittelbarer Tatortnähe zwei deutsche Jugendliche (16,17) festgestellt werden, auf die die Personenbeschreibungen zutrafen. Ebenso konnten die abgerissenen Plakate am besagten Ort aufgefunden werden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahme äußerte der 17-Jährige, dass er sich das kleingedruckte Wahlprogramm durchlesen wollte und sein Kumpel daher das Plakat runtergezogen hätte. Die Beschädigung dessen stritten sie vor Ort ab.



Gegen die beiden Jugendlichen wird nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt.



