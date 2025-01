Presseeinladung: Innenminister stellt neues Tanklöschfahrzeug in Dienst

Am Freitag wird Landesinnenminister Christian Pegel in Schlagsdorf gemeinsam mit dem Gemeindewehrführer Stefan Becke das neue Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) in Dienst stellen.

Medienvertreterinnen und –vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Freitag, 31. Januar, 19 Uhr

Ort: Dorfgemeinschaftshaus, Am Bülten 5,

19217 Schlagsdorf

Für den Neukauf des Tanklöschfahrzeugs erhielt die Gemeinde Schlagsdorf im Landkreis Nordwestmecklenburg vom Innenministerium eine Sonderbedarfszuweisung über 111.000 Euro.