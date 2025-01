POL-ANK: PKW erfasst 14-jährige Radfahrerin und flüchtet vom Unfallort

Greifswald (ots) -



In Greifswald hat am 29.01.2025, gegen 07:15 Uhr ein PKW an der Kreuzung Koitenhäger Landstraße/Ernst-Thälmann-Ring beim Abbiegen eine 14-jährige Radfahrerin angefahren und ist ohne Hilfe zu leisten vom Unfallort geflüchtet. Eine Zeugin hatte das Mädchen auf der Straße liegen sehen und sofort die Polizei verständigt.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei bog der Pkw an der Ampelkreuzung von der Koitenhäger Landstraße nach rechts in den Ernst-Thälmann-Ring ab und übersah dabei die 14-Jährige auf ihrem Fahrrad. Diese kam aus Richtung Wolgaster Straße und wollte den Thälmann-Ring überqueren. Nach Angaben der 14-jährigen Geschädigten soll der Pkw mit der Front gegen ihr Vorderrad gefahren sein, wodurch sie stürzte und sich leicht an der Schulter verletzte. Der PKW habe anschließend nicht angehalten und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Angaben zum Fahrzeug oder zum Fahrer konnte die 14-Jährige zunächst nicht machen. Auch die Hinweisgeberin, die die Polizei rief, konnte keine Angaben machen, da sie den Unfall nicht selbst beobachtet hatte.



Die 14-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in die Uniklinik Greifswald gebracht, an ihrem Fahrrad entstand ein leichter Schaden.



Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834 540 0, an die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Ben Tuschy

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell