POL-HRO: Unbekannte Täter entwenden trächtige Stute von Reiterhof in Kuhs im Landkreis Rostock

Details anzeigen Foto der entwendeten Stute ©️L. Brandt Foto der entwendeten Stute ©️L. Brandt

Landkreis Rostock/Kuhs (ots) -



Die Kriminalpolizei Güstrow ermittelt, nachdem unbekannte Täter in der Nacht zum 28.01.2025 eine trächtige Schimmelstute aus einer Laufbox eines Reiterhofes in Kuhs entwendet haben sollen.



Wie aus dem eingeleiteten Ermittlungsverfahren zu entnehmen ist, wurden Angestellte des Hofes auf den vermeintlichen Diebstahl aufmerksam. Nach Angaben der 22-jährigen Besitzerin hätte sie die Stute gemeinsam mit vier weiteren Pferden am Vorabend gegen 18:00 Uhr in einer sogenannten Laufbox auf dem Gelände untergebracht. Das entwendete Tier hat eine Schulterhöhe von etwa 1,60 Metern und ist aktuell sichtbar trächtig. Zum Zeitpunkt des Diebstahls soll das Tier einen schwarz-blauen Nasenriemen mit silberfarbener Aufschrift "Kosa Nostra" (Name der Stute) getragen haben. Der Wert des Pferdes soll nach Aussage der Geschädigten circa 15.000 Euro betragen.



Um die Umstände des Tatgeschehens zu erhellen, bittet die Polizei nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. . Wer hat im Zeitraum vom 27.01.2025 18:00 Uhr bis zum 28.01.2025 gegen 13:00 Uhr oder sogar darüber hinaus relevante Beobachtungen im Bereich der Ortslage Kuhs gemacht? Personen, die sachdienliche Angaben machen können wenden sich bitte an die Polizei Güstrow unter 03843 266 224. Hinweise nehmen auch die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



