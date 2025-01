POL-HRO: Brand einer Doppelhaushälfte in Lübstorf

Lübstorf (ots) -



Am 28.01.2025 gegen 14:45 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Feuer

im Dachstuhl einer Doppelhaushälfte in Lübstorf (bei Schwerin)

gemeldet.



Beamte des Polizeireviers Gadebusch konnten nach Ankunft starke

Rauchentwicklung feststellen. Die bereits eingetroffene Feuerwehr

musste das Dach des Hauses abreißen, um den von innen in voller

Ausdehnung brennenden Dachstuhl zu löschen. Als Brandursache könnte

ein technischer Defekt an einem Heizstrahler auf dem Dachboden in

Betracht kommen. Beide Haushälften sind nicht bewohnbar.



Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich sechs Personen im Objekt,

welche sich nach Feststellung des Feuers eigenständig in Sicherheit

bringen konnten. Es wurde niemand verletzt. Die vier Einwohner kommen

zunächst bei Angehörigen unter.



Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Wismar aufgenommen.



Während der Löscharbeiten war die Friedensstraße in Lübstorf

vollständig gesperrt.



Der Sachschaden wird auf 200.000 Euro geschätzt.



